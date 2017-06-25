ثمن الأمين المساعد لشؤون القطاعات في «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي فهد الشامري تبرعات أهل الخير الذين ساهموا في إفطار الصائم وسقيا الماء والكسب الحلال وغيرها من المشروعات التنموية التي أطلقتها «الرحمة» في شهر رمضان المبارك وتنفذها في 42 دولة.

وتقدم بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مهنئا جموع الشعب الكويتي، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير والبركات.



وقال الشامري في تصريح صحافي: إن عيد الفطر المبارك يأتي تتويجا لشهر الخير والبركات، والذي يكثر فيه العباد من التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح والإنفاق في أوجه الخير حسبة لله سبحانه، متوجها بخالص الشكر إلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت على مساهماتهم وتبرعاتهم المجزية في أعمال الخير والأعمال الإنسانية، وعلى ثقتهم الغالية في «الرحمة العالمية»، مبينا أن شعب الكويت محب للبذل والعطاء سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، فعطاؤه ومساهماته محفورة بأحرف من نور في مساعدة الآخرين عبر تاريخ طويل، شاكرا العاملين على العمل الخيري الذين يؤدون أمانة الخير من أهل الخير للمستحقين والمحتاجين في أكثر من 42 دولة تقوم «الرحمة» على تنفيذ مشروعاتها بها، ليستفيد منها عشرات الآلاف من المسلمين في آسيا وأفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية.