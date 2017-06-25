اتساقا مع الدور المتميز الذي تلعبه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الإعلام الديني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومواكبة منها للتواجد الفاعل في كل المناسبات الدينية، أهدت الإدارة إنتاجها المرئي المتميز كليب «فرحة العيد» لتلفزيون الكويت والفضائيات العربية والذي يجسد عبر مشاهده عادات وتقاليد الشعوب وطريقة التعبير عن أفراحهم في العيد، وذلك بأسلوب يتسم بالمهنية والرقي والإبداع.



وأوضح مدير إدارة الإعلام الديني المنتدب سلمان الخليفان أن الكليب أن الكليب يبث حاليا على «اليوتيوب» عبر قناة red awqaf، مؤكدا أنه عمل ضخم يتم من خلاله تقديم التهاني بفرحة العيد بمختلف اللهجات العربية مساهمة من الإدارة في إضفاء روح البسمة على المجتمع العربي، لافتا إلى أن الكليب من أداء عثمان الإبراهيم، بينما الفكرة والتنسيق العام لسلمان الخليفان والإشراف العام لصلاح أبا الخيل.