أسامة أبوالسعود

بقلوب خاشعة يملؤها الإيمان والخوف من الرحمن والرغبة في العتق من النيران، أحيت جموع المتهجدين ليلة 29 من شهر رمضان المبارك في مختلف مساجد الكويت، وابتهل الأئمة بالدعاء الى الله بأن يتقبل الأعمال الصالحة من عباده في هذا الشهر الفضيل وان يتجاوز عن سيئاتهم ويوحد كلمة الأمة الإسلامية ويديم على الكويت وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار.



وفي المسجد الكبير أمّ المصلين في الركعات الأربع الاولى القارئ بدر العلي بينما أمّهم في الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء القارئ احمد النفيس.



وتحدث الداعية د.بدر الحجرف خلال الخاطرة الإيمانية عن أهمية التفاؤل في حياة المسلم حتى في احلك الظروف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان في الغار ومعه سيدنا ابوبكر الصديق في الهجرة، مستشهدا بقوله تعالى (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه»، وقوله صلى الله عليه وسلم «ما ظنك باثنين الله ثالثهما».



وأكد الحجرف ان الله ينصر عباده المؤمنين في كل وقت وحين ولكن على المسلم بذل الأسباب كما حدث في حفر الخندق حيث تجمع الأحزاب الذي تجمعوا من كل حدب وصوب ولكن كان نصر الله وردهم مهزومين، داعيا الى ضرورة العمل ففي سورة مريم قال تعالى (وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)، فلا احد يستطيع هز جزع النخلة، ومريم كانت امرأة ضعيفة في حالة مخاض، ولكن رب العالمين طلب منها بذل السبب والنتيجة عليه سبحانه وتعالى.



واستشهد بكثير من الآيات والأحاديث التي تؤكد على ضرورة بذل الأسباب قائلا: انصر الرسول وانصر المسلمين والنتيجة من الله، مشددا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان همه اخراج الناس من عبادة الناس الى عبادة رب الناس وليس الأكل والشرب كما هو حال كثير من الناس اليوم.



من جهته، وجه رئيس اللجنة الثقافية بالمسجد الكبير محمد المتعب الشكر لجميع الجهات التي تعاونت مع ادارة المسجد لإحياء تلك الليالي المباركة سواء رجال «الداخلية» او «الإطفاء» و«الصحة» أو المتطوعون والجهات الخيرية والأئمة والخطباء وجميع من ساهم في إنجاح هذا الموسم الرمضاني، مؤكدا ان ادارة المسجد الكبير وفرت جميع الخدمات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن لأداء صلوات التهجد في كل يسر، داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وهنأ المتعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.



وفي مساجد محافظة الأحمدي احيا جموع المصلين ليلة 29 من شهر رمضان في مختلف المساجد والمراكز الرمضانية والتي شملت مركز سعود الجلال بمنطقة العقيلة ومركز أم الهيمان الرمضاني ومركز دعيج الصباح بمنطقة الصباحية ومسجد ضاحية جابر العلي.

يوسف الشعيب لـ «الأنباء»: مراقبة الجاليات نظّمت «إفطار صائم» للمقيمين والمهتدين



اسامة ابو السعود

قال مراقب الجاليات والمهتدين الجدد بإدارة المسجد الكبير يوسف الشعيب ان المراقبة نظمت برنامج افطار صائم للجاليات المقيمة على ارض الكويت في مختلف المساجد هذا العام.

وأكد الشعيب في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية المراقبة وخطتها التشغيلية، ويهدف الى توفير وجبات افطار صائم للجاليات ويحثهم على التمسك بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف وهو فرصة لدعوة غير المسلمين للدخول في الاسلام، لافتا إلى انه خلال هذا العام تم تخصيص ٧٠ مسجدا للجاليات الناطقة بغير اللغة العربية وتم توفير وجبات الافطار فيها وذلك بالتعاون مع شركائنا من مختلف الهيئات والمؤسسات وذلك تطبيقا لقيم الوزارة التي تنص على الشراكة والتعاون.



وأضاف: يحتوي البرنامج على محاضرة إيمانية قبيل الافطار يقدمها المشايخ والدعاة المعتمدين لدى مراقبة الجاليات، وبعدها يتم توزيع الافطار على الصائمين، ويقوم الدعاة بالاشراف على تلك الوجبات وتوزيعا لهم.

ولفت الى ان المراقبة قامت بتصميم استبانة إلكترونية وزعت للجاليات بمختلف اللغات وذلك لأخذ رأيهم ومدى رضاهم عن محتوى البرنامج الذي تم تقديمه.

«مساجد العاصمة» كرّمت مسؤولين لجهودهم في إنجاح العشر الأواخر

الشعيب: الإدارة حازت قصب السبق في التنظيم للمراكز الرمضانية

اسامة ابو السعود

برعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الاوقاف د. وليد الشعيب أقامت إدارة مساجد محافظة العاصمة حفلا في مسجد الراشد وهو أحد المراكز الرمضانية في المحافظة بمناسبة ختام شهر رمضان بحضور مدير الإدارة فيصل الدخيل والوكيل المساعد م. داود العسعوسي وأعضاء الإدارة، حيث تم تكريم عدد من المسؤولين لجهودهم في انجاح الليالي الرمضانية.

وألقى الدخيل كلمة بهذه المناسبة شكر فيها العاملين ورجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية لجهودهم طوال شهر رمضان كما تقدم بوافر الشكر والامتنان الى د.وليد الشعيب.

واشاد مسؤول المركز الرمضاني المراقب الإداري بدر الوزان بجهود العاملين وذلك من خلال كلمة شكر فيها جميع من ساهم وساند وقدم يد العون لإنجاح المراكز الرمضانية.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفرق العاملة، وتقدم المدير والوكلاء الى منصة التكريم وتم تكريم رجال الأمن في وزارة الداخلية وعلى رأسهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح وعدد من رجالات الأمن من ضباط وأفراد لما قاموا به من جهود لتأمين تلك الليالي الإيمانية، وقام الشعيب يرافقه مدير إدارة مساجد العاصمة بتوزيع الدروع وشهادات التقدير للفرق العاملة في جميع مراكز العاصمة الرمضانية من الرجال والنساء.



وأشاد الشعيب بجهود العاملين، لافتا الى ان إدارة مساجد العاصمة حازت قصب السبق في التنظيم للمراكز الرمضانية وهذا يدل على الجهود المخلصة في الإدارة لتكون بيوت الله مركزا حضاريا ودعويا وتوعويا.

وفي سياق اخر، لفت الدخيل الى ان ليلة التاسع والعشرين شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والوافدين لأداء صلاة القيام التي تقدم لإمامة المصلين فيها فهد واصل في الركعات الأربع الأولى ثم جلسة الاستراحة التي ألقى فيها علي العبدالهادي خاطرة ايمانية بعنوان «ختام رمضان»، أما الركعات الأربع الأخيرة والوتر فقد تقدم لإمامة المصلين القارئ مشاري العفاسي.

ورفع الدخيل أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة وجميع المواطنين والمقيمين في هذه البلاد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جهود مميزة للزميل برجس العجمي



أسامة أبوالسعود

تحظى إذاعة القرآن الكريم بمكانة خاصة في قلوب أهل الكويت والمقيمين على ارضها نظرا لما تقدمه من برامج وفقرات مميزة.



ويقف وراء هذه الجهود كوكبة من الزملاء الإعلاميين المتميزين ومنهم نائب مدير إذاعة القران الكريم الزميل برجس العجمي الذي يطل على المستمعين بصوته الشجي ويقدم وجبة دينية إيمانية تريح النفس وتشعر الجميع بأجواء هذا الشهر الفضيل، فله كل الشكر على جهوده منذ بداية رمضان، حيث ينقل على الهواء صلاة التراويح بالقراءات العشر من مسجد المزيني بمنطقة الشعب ومسجد بلال بن رباح والمسجد الكبير.