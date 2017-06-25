لطالما ارتبطت فترة ما قبل الأعياد في الكويت بالازدحام في مختلف المناطق، فالسباق لشراء لوازم العيد في اللحظات الأخيرة سيد الموقف.

وقبيل ساعات من حلول عيد الفطر السعيد، غصت الشوارع بالسيارات، واكتظت الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية بالمواطنين والمقيمين من جميع الشرائح العمرية، حيث مضى كل إلى غايته، ليشتري ما يريد من حاجيات وملابس وحلويات تدخل البهجة على نفوس أفراد العائلة وتقدم للضيوف والمهنئين طوال أيام العيد.

وللعيد في الكويت طقوسه وخصائصه الفريدة التي تميزه عن باقي البلدان، ثمة فرحة وتواد وتراحم وزيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، رحلات للمرافق السياحية والحدائق والأماكن الترفيهية، في أجواء يسودها الأمن والأمان والاستقرار.. لكن يبقى الازدحام هو القاسم المشترك والصفة الدائمة في مثل هذه الأيام.