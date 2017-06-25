صدر قرار وزاري رقم 323 لسنة 2017 وجاء في مادته الأولى: تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1986 على النحو التالي:
1- المستشار هشام سليمان بسام البسام - رئيسا.
2- فالح راشد سعد العازمي - عضوا.
3- خالد ابراهيم الفارس - عضوا.
مادة ثانية: يتولى مهندي عمار كاظم أمانة سر اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة ثالثة: تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور كامل اعضائها.
3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الاصوات.
مادة رابعة: تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة وتصرف المكافأة المالية لاعضاء اللجنة وفقا للقرار «41/2016».