عاطف رمضان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية محمد العواش، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتعريف بحقوق الملكية الفكرية ومنها حقوق المؤلف، وبعد صدور القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وظهور اللائحة التنفيذية الخاصة بها، أصدرت وزارة الإعلام مجموعة من الفلاشات التوعوية ضمن حملة وطنية توعوية تقوم بها الوزارة للتسويق لمواد قوانين الملكية الفكرية.

وأضاف العواش في تصريح خاص لـ «الانباء» أن هذه الحملة تهدف لتعريف المؤلفين والجمهور بهذا القانون الذي يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الكاتب والكتب، مشيرا إلى ان الوزارة شكلت لجنة تظلمات لحماية الكتاب تهدف إلى مزيد من الشفافية ولعرض تظلماتهم إزاء قرارات لجنة الرقابة، لافتا الى ان قوانين حماية الملكية الفكرية تصب في هذا الإطار الذي تدعمه وزارة الإعلام بدعم وتوجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووكيل الوزارة طارق المزرم.

وذكر أن هذه الحملة الوطنية التوعية ستسهم بشكل ايجابي في تعريف المختصين بحقوقهم تجاه الآخرين وخاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، مشيدا بالعاملين على تلك الحملة سواء قطاع الشؤون القانونية بالوزارة وخاصة الوكيل المساعد للقطاع منيرة الهويدي ومديرة إدارة الفتوى والرأي والدراسات في قطاع القانونية منال البغدادي، وأيضا المكتب الفني للوزير بقيادة مديره سارة الديين والفريق العامل معها.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام عن حملة وطنية لحماية حق المؤلف تضمنت مجموعة نصائح بعنوان «وثق اعمالك» تتمثل فيما يلي:

٭ لا لمخالفة حق المؤلف.

٭ قيامك بتصوير كتاب من دون إذن المؤلف يعتبر مخالفة.

٭ المؤلف لا يسلم عمله الأدبي لشركة النشر الا بعد إبرامه لعقد مكتوب ومحدد المدة والمكان والمصنف المعين.

٭ المصنفات محمية لمدة 50 سنة ميلادية.

٭ الاتفاق يكون باطلا عند قيامك ببيع انتاجك الفكري المستقبلي للناشر.

٭ مدة العقد مع شركة النشر تخضع لحرية المؤلف وليس لشركة الناشر.