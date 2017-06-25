فرج ناصر

أكد الوكيل المساعد لخدمات المشتركين في وزارة الخدمات م.معجب الدوسري ان الوزارة لديها فرق طوارئ في حالة تأهب للعمل خلال فترة العيد وعلى مدار الساعة لإصلاح أي عطل قد يحدث للشبكة الهاتفية وخاصة للوزارات والهيئات الحكومية. مؤكدا ان هذه الفرق تضم الفنيين والمهندسين وكل من له علاقة بعمل الشبكة الهاتفية.

وأضاف ان هذه الفرق مهمتها تلقي الشكاوى والتعامل معها حسب موضع الخلل، مشيرا الى ان هناك العديد من الوزارات في الدولة بحاجة الى الخدمة الهاتفية كالإدارة العامة للإطفاء ومطار الكويت والمستشفيات وغيرها من الوزارات والهيئات الأخرى المهمة.

ولفت الدوسري إلى ان عدد العاملين في المقاسم الموزعة في المحافظات يفوق الـ 1400 موظف من فنيين ومهندسين خلال اجازة العيد، بالإضافة إلى الشركات المتعاقدة معها وزارة الخدمات لإصلاح الأعطال الكبيرة ومنها الأعطال المختصة بالكيابل.

واضاف ان الوزارة تتعامل مع الأعطال حسب نوعية العطل فهناك أعطال لا يتعدى اصلاحها الدقائق وأعطال الأخرى تحتاج الى ساعات وبالنهاية يتم إصلاح الخلل. مؤكدا أننا نقوم خلال اجازة العيد بتفقد المقاسم والاطلاع على العمل الذي تقوم به هذه الفرق كل حسب محافظته.