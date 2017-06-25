شدد رئيس المكتب الصحي د.فيصل شهاب على اهمية تأكد المرضى ومرافقيهم من مدة صلاحية الفيزا الطبية الممنوحة لهم وضرورة ابلاغ المكتب قبل انتهائها بأسبوعين على الأقل لكي يتمكن العاملون بالمكتب من توجيههم بإجراءات تجديدها.

وحذر شهاب في تصريح لـ«كونا» امس المرضى ومرافقيهم المتواجدين للعلاج على نفقة وزارة الصحة من مغبة انتهاء الفيزا الطبية وعدم تجديدها لأن ذلك سيترتب عليه مسؤولية قانونية ويعتبرون في هذه الحالة مخالفين لقوانين الاقامة في بريطانيا.

ودعا المرضى في حالة حدوث اي طارئ صحي خارج اوقات العمل الرسمي سواء في عطل نهاية الاسبوع او خلال اجازة عيد الفطر الاتصال على الرقم 999 او التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

وقال ان المستشفيات الحكومية كالتالي: «سانت ماري بالقرب من هيلتون متروبوليتان شارع اجوار رواد» أو «تشلسي وست منستر في فولهام» أو «مستشفى يو س ال المقابل لمحطة بوستن».

واشار شهاب الى ان المكتب الصحي خصص في خارج اوقات العمل والاجازات الرسمية طبيبا مناوبا على الرقم «07825186776» وذلك للحالات الطارئة فقط.