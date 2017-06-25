صدر قرار وزاري بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر وجاء في المادة الأولى من القرار:

يقصد في تطبيق هذا القرار بالأنشطة الحرة متناهية الصغر، الأعمال ذات الطبيعة الخاصة والواردة بالجدول الملحق بهذا القرار والتي يباشرها أربابها دون الحاجة الى محل تجاري في إطار تسهيل ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار اليه.

مادة ثانية: يشترط لإصدار ترخيص مزاولة الأعمال المشار اليها بالجدول الملحق المشار اليه توافر الشروط الآتية:

1- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة.

2- ان يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها وفقا للقرار الوزاري رقم 135/2016 وتعديلاته.

3- عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة العامة والسلامة والمحددة بالقرارات الصادرة من جهات الاختصاص.

4- عدم مباشرة أي انشطة ضارة بالبيئة.

5- توافر صندوق بريدي معتمد وعنوان الكتروني أو موطن مختار بموافقة صاحبه على ألا يكون مسكنا خاصا.

6- سداد الرسوم الخاصة بالترخيص والمحددة بالقرار الوزاري رقم 220/2017 وأي تعديلات تطرأ عليه.

7- توقيع طالب الترخيص شخصيا على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

مادة ثالثة: يقدم طلب الترخيص بمزاولة اي من الأنشطة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقا بالمستندات التالية:

1- دليل قانونية العنوان البريدي او الموطن المختار.

2- أي مستندات اخرى يصدر بها قرار من الوزير او ممن يفوضه.

مادة رابعة: يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

مادة خامسة: يخفض رأس المال المشترط لمزاولة الأنشطة المرخص بها بموجب هذا القرار الى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات. وقد صدر ملحق للقرار الوزاري السابق بالأنشطة الحرة متناهية الصغر المسموح بالترخيص بها حيث تحدد تراخيص مزاولة الأنشطة الحرة متناهية الصغر فيما يلي:

1- كافة أنواع الاستشارات فيما عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية. 2- تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات. 3- تصميم الديكورات الداخلية. 4- خطاط ورسام. 5- تصوير خارجي للمناسبات. 6- صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع. 7- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية).

8- تصميم المواقع الإلكترونية (ويب). 9- تنسيق وصيانة الحدائق. 10- مصور.

11- تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية. 12- الترجمة. 13- تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية. 14- تنظيم البطولات الرياضية.

15- حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية. 16- تصميم الهدايا والكماليات. 17- إنتاج الصور المتحركة والأفلام. 18- تعليم الأنشطة الرياضية والفنون. 19- تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي.