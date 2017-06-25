مريم بندق

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان ديوان الخدمة المدنية وافق مبدئيا على طلب وزارة التربية توفير درجات وظيفية لتعيين المعلمين والمعلمات الوافدين الجدد. وأوضح د.الفارس ان الموافقة تمت بناء على الطلب الذي تقدمت به «التربية» قبل شهرين الي الديوان باحتياجاتها من الهيئة التعليمية الوافدة. وأعـلـن الفـارس ان قرارات تعيينهم ستصدر في أغسطس المقبل قبل بداية دوام العاملين بالمراحل التعليمية المحدد

5 سبتمبر المقبل. وذكر وزير التربية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التنسيق يتم الآن مع وزارة المالية للاتفاق على إجراءات ومتطلبات توفير الدرجات الوظيفية المطلوبة التي سيتم تزويدنا بها في يوليو المقبل. وقال الوزير الفارس ان التنسيق المبكر يهدف الى سد احتياجات المدارس في بعض التخصصات من القوى البشرية قبل وقت مناسب من بداية دوام الطلبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018. وبين ان تعيين المعلمين والمعلمات الوافدين لا يتم الا في التخصصات التي مازالت الوزارة في حاجة اليها، كاشفا عن ان خطة اصلاحية ستركز على التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لزيادة إقبال ابنائنا وبناتنا على الدراسة في هذه التخصصات. وشدد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على ان الأولوية في التعيين بوزارة التربية للمعلمين والمعلمات الكويتيين. وأشار الى ان «التربية»

لا تدخر جهدا في سبيل توفير البيئة المناسبة للكوادر الوطنية والوافدة لأداء دورها في خدمة العملية التربوية والتعليمية التي تصب في مصلحة ابنائنا الطلاب.