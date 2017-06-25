فرج ناصر

كشفت وكيلة وزارة الخدمات بالإنابة بثينة السبيعي عن أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد مكافآت الأعمال الممتازة بقيمة 6 ملايين دينار لنحو 5 آلاف مستحق من موظفي الوزارة الذين انطبقت عليهم الشروط، لافتة إلى أنها تشمل الموظفين غير الكويتيين ممن يعملون تحت بند المكافآت أو أصحاب العقود الخاصة.

وبينما ذكرت السبيعي أن الصرف سيكون بعد عيد الفطر مباشرة، أوضحت أن مبالغ المكافأة تختلف من موظف لآخر حسب الدرجة والمسمى الوظيفي حيث تبلغ للوكلاء المساعدين 2000 دينار، ولمديري الإدارات 1500، أما الموظفون الكويتيون فتتراوح مكافآتهم بين 200 و800 دينار، وكذلك الموظفون غير الكويتيين الذين تتراوح مكافآتهم بين 150 و200 دينار.

وقالت: إن تأخر صرف هذه المكافأة لم يكن من وزارة الخدمات وإنما ناتج عن الروتين بين الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة.