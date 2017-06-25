مع إعلان هيئة الرؤية الشرعية أمس ثبوت رؤية هلال شوال يكون اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة تتقدم «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمــد ورئـيـس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى الشعب الكويتي الكريم والإخوة المقيمين، داعية الله أن يعيد مثل هذه المناسبة على الكويت بالخير واليمن والبركات.

هذا، وتواصل «الأنباء» الصدور كالمعتاد طوال أيام العيد، كل عام وأنتم بخير.

صلاة العيد الساعة : 5٫٠5 ص