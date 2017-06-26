3500 مسن ومسنة يتلقون الخدمة المتنقلة في منازلهم

منتجع متكامل للمسنين وإنشاء دار تأهيلية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات وهيئة المعاقين

الخراز: ندب 4 إدارات للهيئة العامة لذوي الإعاقة

العوضي: برنامج متكامل لأبناء إدارة المعاقين خلال العيد



بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الحرص على تقديم الخدمات المتنوعة للمسنين في منازلهم والسعي إلى تطوير هذه الخدمات.



وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش زيارتها مجمع دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التهاني وتوزيع العيادي على نزلاء الرعاية من فئات المسنين وذوي الاعاقة والأبناء بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز شعيب والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالانابة سعد الخراز وعدد من مديري الإدارات في قطاع الرعاية الاجتماعية: إن أعداد المسنين متلقي هذه الخدمات تجاوز 3500 مسن ومسنة.

وأضافت أن هؤلاء المسنين يستفيدون من مختلف الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية في الدور الإيوائية، متمنية أن تستفيد هذه الفئة من الخدمات المتنقلة في منازلهم «وهو الأفضل بالنسبة لهم».



وأعربت الوزيرة الصبيح عن سعادتها للقيام بهذه الزيارة صباح اول أيام عيد الفطر لمشاركة نزلاء الرعاية فرحة العيد، مشيرة الى انها لمست فرحة النزلاء بقيام المسؤولين بزيارتهم في العيد لشعورهم بأنهم وسط أهلهم متقدمة بالشكر لجميع العاملين مع جميع الفئات على رعايتهم لهم والتفاني في خدمتهم والاهتمام بهم سواء في ايام الأعياد او على مدار العام.



وحول مشروعات دور الرعاية أكدت ان هناك الكثير من المشاريع التي تعمل على إنشائها وزارة الشؤون في قطاع الرعاية منها ضمن خطة الوزارة منتجع شامل للمسنين وإنشاء دار تأهيلي متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واتحاد الجمعيات التعاونية فضلا عن استمرار مشاريع الصيانة للمنشآت في مجمع دور الرعاية الاجتماعية خلال فترة الصيف.



وحول إنشاء نواد ترفيهية لكبار السن في المحافظات قالت: اننا ما زلنا ننسق مع جمعيات النفع العام بعد قياس اول تجربة في محافظة مبارك الكبير، كاشفة عن توجه لإنشاء ناد جديد لكبار السن في موقع جديد فضلا عن التوجه لاستغلال المقاهي الشعبية ومواقع أخرى لاستقبال كبار السن فيها.



وفيما يتعلق بتقييم تجربة جمع التبرعات خلال شهر رمضان قالت: هناك بعض المخالفات لكنها ليست جسيمة من قبل الجمعيات الخيرية، مشيرة إلى ان اعدادا كبيرة من المتبرعين شعروا بأن هناك ضبط وربط وتنظيم للعمل الخيري عاما بعد عام واصبح هناك وعي لدى المتبرعين للتأكد من التبرع في المكان المناسب والجمعيات المعتمدة من قبل الشؤون فقط والجهات الحاصلة على الترخيص بجمع التبرعات، مؤكدة ان الطموح هو الوصول إلى صفر مخالفات في مجال جمع التبرعات.

بدورها، توجهت مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بالتبريكات لمناسبة حلول عيد الفطر مؤكدة على حرص القيادة على توفير كل الدعم للفئات الخاصة وحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لذوي العاقة، مؤكدة حرصها على التواجد مع نزلاء إدارة المعاقين صباح العيد لتقديم المعايدة ومشاركتهم فرحة العيد موضحة أن الإدارة أعدت برنامجا متكاملا ترفيهيا للأبناء خلال أيام العيد منها داخل الدور ومنها زيارات خارجية.

وشدد وكيل وزارة الشؤون بالوكالة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب على حرص وزارة الشؤون سنويا وفي جميع الاعياد والمناسبات على تواجد وزيرة الشؤون هند الصبيح والقياديين في الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية لتقديم المعايدة لنزلاء القطاع في مختلف الإدارات، المسنين والأيتام والمعاقين ومشاركتهم فرحة العيد وهذه عادة حسنة جبل عليها أهل الكويت، وتوجه شعيب بأسمى آيات التبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الفطر، متمنيا ان تدوم على الكويت نعمة الأمن والأمان.



إشراك المجتمع



بدوره، توجه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالوكالة سعد الخراز بالتهنئة لصاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين والحكومة والشعب الكويتي بعيد الفطر متمنيا ان يعود عليهم سنين مديدة.

وأكد حرص كبار المسؤولين على الاهتمام بقطاع الرعاية الاجتماعية في مختلف فئاته على تفقدهم وتفقد أحوالهم وتقديم المعايدة لهم والبداية مع كبار السن في مركز فرح وثم نزلاء إدارة الحضانة العائلية والمعاقين في الصالة متعددة الأغراض.

وقال ان هناك قرارا وزاريا بندب 4 إدارات للهيئة العامة لذوي الإعاقة وهم إدارة رعاية المعاقين وإدارة التأهيل المهني للمعاقين وإدارة المركز الطبي وإدارة الخدمات دور الرعاية، مشيرا الى ان العمل جار على إعادة ترتيب القطاع وخدماته حيث تتولى الإدارة العامة للخدمات في وزارة الشؤون شؤون خدمات قطاع الرعاية بعد انتقال الإدارة لهيئة ذوي الإعاقة.



وعن مشاريع إدارات الرعاية، أوضح أن كافة المشاريع تتمحور حول التواصل مع جمعيات النفع العام وعقد بروتوكولات إشراك المجتمع في خدمات الرعاية الاجتماعية، وحاليا تم توقيع اتفاقية مع جمعية كيان والتي تتكفل برعاية الطفولة في إدارة الحضانة العائلية، وتقدم لهم الخدمات في المرحلة الأولى تمهيدا لدمجهم في المجتمع.



بدورها، توجهت مديرة إدارة رعاية المسنين د.أماني الطبطبائي بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة أن هذه الزيارة الدائمة للوزيرة هند الصبيح ووكيل الوزارة بالوكالة عبدالعزيز الشعيب لدار المسنين كانت زيارة موفقة تأتي لتأكيد أن هذه الفئة ليست وحيدة، وأن هناك من يهتم برعايتهم وهي الإدارة، كاشفة عن ازدياد عدد الحالات المستفيدة من خدمات الرعاية المنزلية للمسنين مقابل انخفاض في أعداد النزلاء في الخدمة الإيوائية، وهذا ما تحرص الوزارة عليه عبر توفير الرعاية للمسن ضمن أسرته.



برنامج متكامل للأحداث



بدوره، توجه مدير إدارة رعاية الأحداث حمد الخالدي بالتهنئة لأهل الكويت حكومة وشعبا لحلول عيد الفطر، مؤكدا أن إدارة رعاية الأحداث أعدت برنامجا ترفيهيا لنزلاء الإدارة خلال العيد يتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والدينية خلال إجازة العيد إلى جانب استقبال عوائل النزلاء.



أهمية الزيارة



كما توجه مراقب إدارة الأحداث د.جاسم الكندري بالتهنئة بحلول العيد، متمنيا ان يديم الله عز وجل نعمة الأمن والأمان على الكويت تحت ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة، مؤكدا حرص إدارة الأحداث على مشاركة النزلاء فرحة العيد وتوفير الأجواء الأسرية للنزلاء، مؤكدا أهمية تواصل القيادة مع هذه الفئات ومدى البهجة التي تدخل نفوسهم من مثل تلك الزيارات.