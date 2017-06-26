أكد خلال زيارته إلى قاعدة علي السالم العسكرية صباح أمس أنه لا يوجد شي يغلى على البلد.. وأن العنصر البشري بقوة التدريب والمثابرة أهم من الأسلحة والطائرات

دور مشرف لسلاح الجو الكويتي في عملية إعادة الأمل

قوة «بدر» المدفعية تشهد لهم «جيزان» بالأداء المميز والدقة في إصابة الأهداف

الفودري: القوة الجوية تعمل بكل عزيمة وثبات لتكون قادره على الوفاء بمهامها

إنشاء كلية أحمد الجابر الجوية يعكس حرص قيادتنا على مواكبة التطور السريع في مجال الطيران العسكري عبدالهادي العجمي

عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن ثقته في أن «الخلاف الخليجي راح يلتئم» وقال خلال زيارته لقاعدة علي السالم العسكرية يرافقه رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر: «ندعو الله في هذا اليوم المبارك أن يوحد خليجنا وكلنا ثقة من بعد رب العزة والجلال في حكمة صاحب السمو الامير بأن «الخلاف الخليجي راح يلتئم وراح يطلع من البيت الخليجي»، مؤكدا «أن المجتمع الدولي عن بكرة أبيه واثق بصاحب السمو وتحركاته المباركة للم شمل البيت الخليجي».



وأشاد الخالد بالضباط الطيارين وتأديتهم واجباتهم بكل دقة وحرفية لحماية المملكة العربية السعودية، كما اشاد بدور قوة بدر المدفعية وأدائها المتميز والضبط والربط أثناء عملهم.



وأضاف: «لا يوجد شيء يغلى على البلد، لكن الأهم من الأسلحة والطائرات هو العنصر البشري، أنتم أيها الرجال بقوة التدريب والمثابرة».

جاء ذلك في كلمة للخالد خلال زيارته إلى قاعدة علي السالم العسكرية صباح أمس يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وكبار قيادات الجيش.

ووجه الخالد حديثه للضباط الطيارين قائلا: «عندما نتحدث عن مشاركتنا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل يجوز أن تكون «شهادتي مجروحة»، لكن أقول لنسور الجو إن قاعدتي الملك خالد العسكرية وخميس مشيط تشهدان لكم بما أنجزتموه من آلاف الساعات وآلاف الطلعات وتأديتكم واجباتكم بكل دقة وحرفنة لحماية «مملكتنا الغالية»، وبهذه المناسبة أشكر القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الحفاوة وكرم الضيافة التي أحاطوكم بها.

وتابع الخالد قائلا: أما بالنسبة لقوة «بدر» المدفعية فتشهد لهم جيزان بالأداء المميز والدقة في إصابة الأهداف والضبط والربط أثناء عملهم.

وقال الخالد ندعو الله في هذا اليوم المبارك ان يوحد خليجنا بقيادة قادته، وكلنا ثقة من بعد رب العزة والجلال وفي حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن «الخلاف الخليجي راح يلتئم» وراح يطلع من البيت الخليجي، مؤكدا أن المجتمع الدولي عن بكرة أبيه واثق بصاحب السمو وبتحركاته المباركة إلى لم البيت الخليجي.

وتابع الخالد أثناء زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لنادي ضباط الجيش في الشهر الفضيل عندما وجه سموه خطابه لأبنائه منتسبي القوات المسلحة قائلا: «ما راح نبخل عليهم بشي». وفعلا «لا يوجد شي يغلى على البلد لكن الأهم من الأسلحة والطائرات هو العنصر البشري «أنتم أيها الرجال بقوة التدريب والمثابرة».

وختم الخالد قائلا أنا محمل لكم تحيات وتهاني القيادة السياسية لجميع منتسبي وزارة الدفاع عسكريين ومدنيين رجال ونساء.

من جانبه أعرب آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لزيارة لقاعدة علي السالم الجوية وما تعبر عنه من طيب المشاعر والعطاء التي يحفل بها وطننا الغالي، متقدما بالتهنئة في هذه المناسبة إلى منتسبي القوة الجوية وسلاح المدفعية المرابطين في جبهات القتال في عملية إعادة الأمل للدفاع عن الحق خلف راية وطننا العزيز.

وأشاد الفودري بتوجيهات الشيخ محمد الخالد التي تحث على التحلي بروح الشجاعة والجرأة والصبر وحب التضحية في سبيل الوطن مهما كانت التحديات والصعوبات.

كما أشاد برئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الشيخ عبدالله النواف على التوجيهات المتواصلة على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية القتالية والاستمرار على الروح المعنوية العالية والحفاظ على العهد لسمعة وطننا الغالي.

وقال إن القوة الجوية تعمل بكل عزيمة وثبات نحو لبناء وتنمية استعادتها ومكانتها لتكون قادره على الوفاء بمهامها، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والعسكرية حريص على اقتناء القدرات القتالية الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتقف في مصاف الدول المتقدمة.

وأفاد بأن رئيس الأركان ونائبه يسعيان دائما لتعزيز وبناء وتنمية المؤسسة العسكرية وحمايتها بقوات كفاءة عالية الأداء قادرة على ردع المخاطر.

وقال: إن إنشاء كلية أحمد الجابر الجوية يعكس حرص قيادتنا على إعداد طيارين ومهندسين وتخصصات لمواكبة التطور السريع في مجال الطيران العسكري لرفع الاستعداد والجاهزية القتالية.

وأكد أن القوة الجوية تسير على خطوات لتطوير وتحديث الكفاءة القتالية والفنية والإدارية للوفاء بالمهام المكلفين بها.