مهلة 48 ساعة لصاحب المحل لمراجعة الوزارة عاطف رمضان

نشر مدير إدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الأسعار في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان تغريدة في حسابه على «تويتر» تضمنت مقترحا خاصا بشكاوي المستهلكين ومخالفات مفتشي الوزارة، بحيث لا يحتاج المستهلك للمراجعة والانتظار وانما تحال الشكوى مباشرة إلى النيابة التجارية.

ومن مميزات هذا المقترح تتمثل فيما يلي:

٭ تسجيل المخالفة مباشرة وتقليل استخدام الورق.

٭ وجود الشفافية من خلال عدم السماح للتلاعب أو الواسطات.

٭ تكوين قاعدة بيانات عن سوابق المحلات.

وتطرق النزهان خلال مقترحه إلى آلية العمل حيث تضمن ما يلي:

٭ يعطي مهلة لصاحب العمل 48 ساعة لمراجعة الادارة لاتمام اجراءات المخالفة.

٭ تصل رسالة هاتفية على الهاتف الموجود بالتطبيق ونصها «لقد تم تسجيل مخالفة غش تجاري ضد محلكم، يرجى مراجعة الادارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة خلال 48 ساعة للأهمية القصوى»، وذلك ليعلم صاحب المحل بأنه قد سجلت عليه مخالفة.

٭ يتم ربط التطبيق مع موقع الوزارة وترحل المخالفة مباشرة على الموقع وكذلك مع النيابة بعد الربط معها.

٭ يتم الربط مع إدارة السجل التجاري والتراخيص للكشف عن الرقم الالي للمنشآت والحصول على البيانات الخاصة بصاحب المنشأة بسهولة.