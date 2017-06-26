عاطف رمضان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ممثلا بقسم الطوارئ، أعد خطة شاملة لرصد الأسواق خلال عطلة العيد وإحباط المخالفات، بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

وأضافت الوزارة أن فريق طوارئ مناطق (الصديق وشبرة الخضار بكبد والكوت) استعد بتكثيف حملات المفتشين على الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات التجارية للرقابة على الاسعار وعمليات الغش التجاري بمختلف انواعها.

وأوضحت الوزارة أن فريق الطوارئ بالوزارة يعمل خلال عطلة العيد على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما يستقبل الخط الساخن رقم 135 شكاوى المستهلكين ويتفاعل معها بناء على توصيات الوزير خالد الروضان، وذلك حرصا من قيادة الوزارة على ضبط الاسواق وتحكيم قبضة الوزارة على اي تلاعب بالأسعار وعمليات الغش التجاري.

وناشدت الوزارة جمهور المستهلكين التفاعل مع الخط الساخن والإبلاغ عن أي مخالفات يرتكبها ضعاف النفوس الذين يستغلون المواسم والعطل والأعياد.