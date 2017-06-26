حنان عبد المعبود

قام وزير الصحة د.جمال الحربي صباح أمس بجولة تفقدية شملت كل المستشفيات الحكومية وهي: الأميري والفروانية والصباح ومبارك الكبير والجهراء والعدان للاطمئنان على سير العمل في أول أيام العيد ومدى التزام العاملين بالوزارة بالدوام الرسمي.

وتفقد الحربي خلال جولته اقسام الحوادث وحوادث الأطفال وتحدث مع المرضى والمراجعين للوقوف على ما يشكل عائق امام تلقيهم الخدمة بشكل لائق، كما ناقش مع الأطباء والموظفين الإداريين ومسؤولي العلاقات العامة المشكلات التي تعيق عملهم.

وقال الحربي في تصريح لـ «الأنباء»: جاءت تلك الجولة التفقدية للوقوف على سير العمل في المستشفيات خلال ايام العيد ورصد مدى الالتزام بالدوام، مشيرا الى انه اطلع على خطة توسعة اقسام الحوادث في المستشفى الأميري، والتي من المتوقع ان يتم الانتهاء من اعمال التوسعة فيها خلال شهرين، وستكون بالخدمة مع حلول عيد الأضحى المقبل، مؤكدا ان أعمال التوسعة من شأنها مزيد من تحسين مستوى الخدمة للمراجعين.

وأوضح ان الجولة أسفرت عن احالة عدد من الموظفين الإداريين في احد المستشفيات إلى التحقيق في سبب عدم الالتزام بأوقات العمل الرسمية، مؤكدا انه لا تهاون حيال عدم الالتزام، موضحا ان الوزارة لا تألو جهدا في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كل اشكال الدعم للمستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الأولية.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي والمقيمين والكوادر الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.