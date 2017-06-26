غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة في الأعياد والعطل الرسمية والأيام العادية

فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الاشغال العامة م.عواطف الغنيم ان عمليات وزارة الاشغال 150 تعمل خلال اجازة عيد الفطر السعيد وذلك لخدمة المواطنين وتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقالت الغنيم في تصريح صحافي ان غرفة العمليات تلقت في اليوم الأول العديد من الشكاوى منها كسر بعض انابيب المياه وطفح بعض المياه في الشوارع والطرقات الأمر الذي تعاملت معه فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال بسرعة وتمت معالجة الخلل وإصلاح بعض الأعطال الناتجة عن هذه الكسور في الأنابيب سواء في الطرق او في الأماكن القريبة من المنازل، لافتة الى ان غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة سواء في الأعياد والعطل الرسمية او حتى الدوامات الرسمية، مؤكدة ان هناك الكثير من العاملين المرابطين بعملهم وخاصة العاملون بوزارة الأشغال وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين وهذا هو واجب وطني.

وأشارت الى ان فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد في المحافظات الست وهي رهن الإشارة لتقديم ما يحتاج اليه المواطنون والمقيمون من اعمال ترتبط بوزارة الأشغال طيلة فترة العيد وما بعد العيد، موضحة ان هذه الفرق مجهزة بالكامل من حيث المعدات والآليات والأيدي العاملة.

وأشارت الى ان فرق الطوارئ أزالت خلال اول أيام العيد الكثبان الرملية من الطرق الداخلية والخارجية وذلك لتفادي الخطر على رواد ومرتادي هذه الطرق خاصة وان الكويت تعيش هذه الأيام حالة من الجو غير المستقر، لذلك فان وزارة الأشغال جاهزة وفي حالة تأهب لتقديم ما هو أفضل للشعب الكويتي، كاشفة عن ان عمليات الوزارة تلقت في اليوم الأول قرابة 35 شكوى من جميع المحافظات، مشيرة الا ان الوزارة تعاملت مع هذه الشكاوى بكل حرفية وذلك من خلال تحرك فرق الطوارئ التابعة لها والمتواجدة في المحافظات الست بسرعة حلها وإعادة إصلاحها.