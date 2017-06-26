فتح مركز طوارئ عديدة في البلاد مستقبلاً دارين العلي

في خطوة اعتاد وزراء الكهرباء ووكلاء الوزارة على القيام بها في أيام الأعياد المباركة، زار وزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق محطتي الزور الجنوبية والشمالية لتوليد الكهرباء والماء صباح أمس لتهنئة الموظفين العاملين فيهما وقدم التحية لهم على اخلاصهم في أداء العمل وذلك برفقة الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه م. خليفة الفريج ورئيس مهندسي صيانة محطات القوى م. هيثم العلي.

وفي تصريح للصحافيين، أعلن المرزوق عن اجتماع مرتقب ستعقده اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملف استيراد الغاز الطبيعي من العراق لوضع الاتفاقية النهائية بهذا الشأن، لافتا إلى انه سيتم استيراد 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بشكل مبدئي لتصل تدريجيا الى 200 مليون قدم مكعبة، مشيرا إلى ان المشروع سيبدأ بتوقيع اتفاقية الاستيراد ومن ثم وضع مسارات الانابيب الناقلة للغاز، متوقعا ان تستغرق هذه العملية بين سنة إلى سنتين.

وحول ما يتعلق بخصخصة محطة الشعيبة الشمالية، قال: هناك خطوات تمت بخصوص هذه المحطة وحاليا تمر بمرحلة تقييم الأصول، متوقعا تحويلها إلى القطاع الخاص وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخصيص، مشيدا بجهود جميع العاملين في محطات الإنتاج والنقل وشبكات التوزيع وتشغيل وصيانة المياه والعاملين في جميع قطاعات الوزارة على جهودهم التي يبذلونها لتأمين احتياجات المستهلكين.

وأعرب عن تشرفه بزيارة العاملين في محطة الزور الجنوبية وهي المرة الأولى بالنسبة له بعد توليه الحقيبة لتقديم الشكر على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الفائتة، لاسيما خلال شهر رمضان وتذليل جميع الصعوبات التي واجهتهم خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفا نحن وجميع قيادات الوزارة نثمن جهود جميع العاملين ودائما أبواب مكاتبنا مفتوحة، متمنيا استمرار هذه الجهود بما يخدم الصالح العام.

وعرج المرزوق في طريقه لزيارة لعاملين في طوارئ الأحمدي قائلا: لا شك نحن نزور مركزا مهما يخدم أعلى كثافة سكانية من بين المراكز نعمل جاهدين لفتح مركز مشابهة في المستقبل ومن ضمنها المباني الخضراء.

وتابع: سررت بهذه الزيارة التي جاءت لتهنئة العاملين في المركز، مشيرا الى انه لمس روح التفاني لدى الموظفين الوطنيين خلال هذه الزيارة وهذا دليل على ان الاعتماد على العنصر الوطني يعد نجاحا ومكسبا حقيقيا للعمل الميداني، وان هؤلاء العاملين بذلوا جهودا كبيرة رغم قسوة الظروف المناخية لتوفير سبل الراحة لاخوانهم المواطنين والمقيمين، مهنئا صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر، متمنيا من المولى عز وجل ان يحفظ قيادة الكويت وشعبها من كل مكروه.