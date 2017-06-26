قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي بزيارة إلى قوات الحرس الوطني المكلفة بتأمين المواقع الحيوية، حيث نقل إليهم تهاني وتبريكات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأعرب الرفاعي عن اعتزاز وتقدير قيادة الحرس الوطني بالدور الذي يقوم به منتسبو الحرس الوطني، متمنيا لهم التوفيق في أداء واجبهم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.