أسامة ابو السعود

استقبل السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف في منزله ظهر أمس المهنئين بعيد الفطر المبارك من أعضاء البعثة الديبلوماسية وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالكويت بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الكويتية، وعدد من ممثلي الشركات المصرية العاملة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية.

وقد نقل السفير عاطف تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء مصر في الخارج بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي قال فيها: «إلى مسلمي مصر المغتربين يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وادعو الله تعالى أن ينعم عليكم بمزيد من النجاح والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة».

كما تقدم السفير عاطف بخالص التهنئة بحلول عيد الفطر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وإلى الكويت، حكومة وشعبا، متمنيا أن يعيده الله على الكويت بالخير والتقدم والأمن والأمان.

كما تقدم، أيضا بالتهنئة بحلول عيد الفطر إلى أبناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت.