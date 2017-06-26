أسامة أبو السعود

اعتبر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري النجاح الذي تحقق في العشر الأواخر ثمرة جهد جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات بالإضافة إلى المتطوعين، مؤكدا أن الجهود تضافرت لتحقيق قيمة الشراكة والتي تعتبر إحدى قيم استراتيجية وزارة الأوقاف.

وقال الجبري في تصريح صحافي إن التنسيق كان لافتا منذ بدء شهر رمضان الكريم وتضاعفت الجهود في العشر الأواخر من قبل جميع الجهات المعنية مثل وزارات الأوقاف والصحة والشؤون والداخلية والبلدية والإعلام، وهيئة الشباب والإدارة العامة للإطفاء، كل قام بدوره على أكمل وجه فيما يخص الاستعدادات لأداء صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر.



وثمن الجبري دور وزارة الأوقاف وقطاع المساجد الذين قدموا أقصى التسهيلات للمصلين.