نظم أعضاء فريق كويت دراغ ٩٦٥ لهواة الدراجات النارية بقيادة رئيس الفريق كابتن اسامة سالمين ونائب الرئيس علي آل عباس حملة تطوعية لتوزيع وجبات افطار صائم على مدى ٥ أيام متتالية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك إيمانا من الفريق بأهدافه السامية والتي تدعو إلى التسامح والأخوة ونبذ التفرقة إلى جانب تقديم المساعدات للمحتاجين من منطلق أهداف الفريق الإنسانية كون الكويت مركزا للعمل الإنساني وصاحب السمو الأمير قائدا للعمل الانساني.
وشارك في هذه الحملة فريق LQ8.1 لتنظيم الفعاليات والمعارض ومكتب المحامي عذبي النمران كما يعتزم الفريق إقامة العديد من الفعاليات التوعوية والاجتماعية خلال الأيام المقبلة.