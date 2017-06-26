فيما يشبه حرب حسابات قبيل حلول عيد الفطر المبارك، دارت رحى المعركة الفلكية واشتدت ضراوتها بين الخبير الفلكي د.صالح العجيري والباحث والمؤرخ عادل السعدون حول تحديد يوم العيد، ففيما أكد د.صالح العجيري في تصريحات عدة لـ «الأنباء» ان عيد الفطر سيكون فلكيا يوم الأحد 25 يونيو، أعلن السعدون انه سيأتي يوم الاثنين 26 الجاري.



وفيما أتت رياح العيد بما تشتهي سفينة العجيري الذي حظي بمساعدة غالبية ساحقة من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، وحل اليوم الأحد، اقر الفلكي عادل السعدون بالهزيمة أمام د.صالح العجيري، واعتذر له مؤكدا انه يكن له كل التقدير والاحترام.



وقال السعدون في تغريدة له بحسابه على «تويتر»: «أهنئ العم صالح العجيري بفوزه الساحق علي وأبارك له بالعيد السعيد وأبارك له بعيد ميلاده وأتمنى له طول العمر وان يكون بصحة جيدة».