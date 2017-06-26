توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق ان يستمر الطقس الحار طوال عطلة العيد، واشار الى انه طوال أيام العطلة ستهب رياح شمالية غربية بين نشطة ومعتدلة السرعة، مبينا ان درجة الحرارة تتراوح ما بين 47 و49.

وتوقع المرزوق ان تشتد الرياح الشمالية الغربية بدءا من الخميس المقبل وتصبح رياحا نشطة وترتفع درجة الحرارة الى 51 درجة.

وأضاف المرزوق: نحن في فترة البوارح وتحديدا في فترة «البارح العود» والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل وهي فترة تشتد فيها الرياح خلال فترة النهار اي بعد التاسعة صباحا تقريبا حتى منتصف الليل حيث تهدأ ويترسب الغبار ثم تعاود الهبوب ويعود الغبار في اليوم التالي وهكذا.