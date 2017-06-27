الجمعية نظمت العديد من الأنشطة الخيرية والدعوية خلال رمضان

ثامر السليم

وصف رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي تعاون الجهات الحكومية في تسيير العمل الخيري بالمتميز، مشيدا بتعاون كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والأوقاف مع جمعية الإصلاح في جمع التبرعات والأنشطة الدعوية بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الرومي خلال حفل استقبال جمعية الإصـلاح الاجتماعي مساء أول أمـس المـهنئين بعيد الـفطر المـبارك فـي ديوانية الجمعيـة بمنطقة الـروضة انـه يطيب لنـا فـي هـذه المـناسبة الطيبة أن نـرفـع أسمـى آيـات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السـمو الأمير الشيخ صـباح الأحمـد وسمـو ولـي العهد الشيـخ نـواف الأحـمد وسمو رئيـس مـجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلـى الشعب الكويتي الكريم والمقيمـين علـى أرض الكويت، وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بحلول عيد الفطر المبارك داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار الي اننا عشنا أياما وليالي عظيمة في شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك الذي كان عنـوانا للتزاور وصلة الأرحـام والتواصل الاجتماعي بين أبنـاء المجتمع ومبعثا للعطاء والصدقة وعمل الـخير.

لافتا إلى ان العديد من أنشطة جمعية الإصلاح الاجتماعي الدعوية والخيرية خلال الشهر الفضيل والتي أقيمت بالمساجد بالتعاون بين قطاعات العمل بالجمعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبخاصة قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي، كما اشتملت أنشطة الجمعية على محاضرات وفعاليات متنوعة أقامتها أمانة العمل النسائي وقطاع النشء وقطاع الصحب وقطاع العمل الاجتماعي بالإضافة إلى الأنشطة الخيرية لكل من الرحمة العالمية ونماء للزكاة والتنمية المجتمعية.

وأكد أن الجمعية قد اعتادت على إقامة حفل استقبال سنوي بهذه المناسبة كل عام بهدف التعارف وزيادة التواصل فيما بين أبنـاء المجتمع الكويتي من خـلال توفير الأجواء المناسبة لالتقاء الأجيال مع بعضها بعضـا.

داعيا المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يحفظ الله الكويت وبلاد المسلمين من كل سوء.