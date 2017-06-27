عادل الشنان

أفادت إحصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بأن عدد الموظفين الذين تم ندبهم هو 838 موظفا في حين أن عدد الذين تمت الموافقة على نقلهم هو 123067 موظفا وموظفة، وذلك عن الفترة من 25 فبراير 2002 حتى 23 يونيو 2017.

وبينت الإحصائية أن عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات تحديدا هو (211833)، بينما عدد المسجلين المحدد لهم مراجعة لأول مرة هو (66787)، وعدد المسجلين بدون مراجعة لأول مرة (126296)، أما عدد المسجلين لاستكمال بيانات (الباحثين عن عمل) هو (897) موظفا وعدد المسجلين لتعديل بيانات (الباحثين عن عمل) بلغ (65890)، علما بأن المعلومات والأرقام السالف ذكرها معتمدة في بنك المعلومات الآلي التابع لديوان الخدمة المدنية.

ويذكر ان بنك المعلومات الآلي تم انشاؤه في إطار التوجه الحكومي نحو تهيئة المجتمع الكويتي في عصر النهضة المعلوماتية، واستكمالا لجهود التنمية الإدارية والتوسع في استخدام نظم وتقنية المعلومات الآلية بهدف تفعيل وتطوير الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات العامة المتميزة للمواطنين بسرعة وسهولة وبهدف تعزيز سرعة وجودة التطوير الإداري، والتطبيق الفعلي لمتطلباته من خلال تدفق متكامل للمعلومات بسهولة بعيدا عن الروتين الإداري ولتعزيز إنتاجية الموظف بالقطاع الحكومي وتقديم خدمة متميزة للعاملين في الجهات الحكومية، ولكافة المواطنين فيما يتعلق بتوفير معلومات الخدمة المدنية.