شدد رئيس المكتب الصحي د.فيصل شهاب على اهمية تأكد المرضى ومرافقيهم من مدة صلاحية الفيزا الطبية الممنوحة لهم وضرورة ابلاغ المكتب قبل انتهائها بأسبوعين على الاقل لكي يتمكن العاملون بالمكتب من توجيههم بإجراءات تجديدها.

وحذر د.شهاب في تصريح لـ «كونا» المرضى ومرافقيهم المتواجدين للعلاج على نفقة وزارة الصحة من مغبة انتهاء الفيزا الطبية وعدم تجديدها لأن ذلك سيترتب عليه مسؤولية قانونية ويعتبرون في هذه الحالة مخالفين لقوانين الاقامة في بريطانيا.

ودعا المرضى في حال حدوث اي طارئ صحي خارج اوقات العمل الرسمي سواء في عطل نهاية الاسبوع او خلال اجازة عيد الفطر الاتصال على الرقم 999 او التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

وقال ان المستشفيات الحكومية كالتالي: سانت ماري بالقرب من هيلتون متروبوليتان شارع اجوار رود، او تشيلسي وست منستر في فولهام، او مستشفى يو سي ال المقابل لمحطة يوستن.

واشار شهاب الى ان المكتب الصحي خصص في خارج اوقات العمل والاجازات الرسمية طبيبا مناوبا على الرقم 07825186776 وذلك للحالات الطارئة فقط.