قطاع المشاريع الشبابية يعتبر الجهة التنفيذية في الوزارة

عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة تزامنا مع كونها هذه السنة تحت مظلة الكويت عاصمة الشباب العربي للعام 2017 فإنها لديها العديد من الأنشطة على مدار العام الحالي، مشيرا إلى انه خلال فترة الصيف الجاري لدى (الشباب) العديد من الأنشطة الرياضية التي بإمكان الشاب الكويتي الاستفادة منها لحين بداية الأنشطة الفعلية تزامنا مع مطلع شهر سبتمبر المقبل وتواجد جميع الشباب بعد الإجازة الصيفية.

وأضاف عمر ان قطاع المشاريع الشبابية يعتبر الجهة التنفيذية في الوزارة، وذلك عن طريق مساندته لدعم جميع المبادرات والمشاريع الشبابية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والفنون الإبداعية.

وأوضح ان قطاع المشاريع يعتبر البوابة الرئيسية لاحتضان جميع مشاريع الشباب، حيث يقدم لهم الدعم المادي واللوجيستي والإعلامي وأيضا التنموي من خلال تدريبهم وتأهيلهم بشكل صحيح.



وأشار الى أن وزارة الدولة لشؤون الشباب تعتبر حالة التجربة الأولى لكل الشباب المقدمين على مبادرات غير ربحية، كونها تقوم بمساعدتهم عبر تقديم المبالغ المادية المدفوعة لهم، وتعتبر الوزارة فترة التجربة وجهاز المحاكاة «simulation» لتقديم المساعدات للشباب من خلال اتاحة الفرصة لهم لتدريبهم.

وقال عمر ان قسم المبادرات والمشاريع الشبابية يعتبر بمنزلة بوابة تسلم المبادرات الشبابية، حيث يعمل على ازالة المعوقات أمام الشباب لتسهيل مبادراتهم حتى يتم تقديم الدعم المادي لهذه المبادرات.



وبين انه حتى الآن تم دعم (1900) مبادرة شبابية ماديا وإعلاميا ومعنويا، مشيرا الى انه يمكن الإطلاع على جميع أسماء المبادرين الذين تم دعمهم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح أن إدارة عدسة تعتبر الإدارة المميزة من حيث العطاء الفني الإبداعي فهي حاضنة لجميع الإبداعات الفنية للشاب الكويتي مثل فنون المسرح والرسم والأفلام القصيرة، حيث قامت إدارة عدسة بدعم أكثر من 20 فيلما قصيرا بقيادة شباب كويتيين حديثي التخرج، حيث تم عرض الأفلام من خلال مهرجانات الوزارة.

أما إدارة ريادة الأعمال فهي متخصصة في تدريب وتأهيل الشباب ذوي الميول الاقتصادية وتقوم بالدور التنموي في الجانب الاقتصادي والتجاري خاصة الريادة الاجتماعية والريادة في سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



ولفت عمر الى أن إدارة التخطيط الإستراتيجي تعتبر القلب النابض لوزارة الدولة لشؤون الشباب، حيث تقوم برسم السياسات العامة للشباب وتبني جميع المشاريع الإستراتيجية وتقوم بالتنمية المستدامة علاوة على ذلك تقوم هذه الإدارة بالتنسيق مع جميع قطاعات وإدارات الوزارة لتنفيذ المشاريع الموجهة من الإدارة العليا في الوزارة.