عادل الشنان

كشفت إحصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية ان عدد اجمالي عدد الاتصالات التي تلقاها النظام من تاريخ 25/2/2000 حتى تاريخ 23/6/2017 قد بلغت 8 ملايين و771 ألف و970 اتصالا وقد تم قبول (3.646.969) موزعة على قسمين بعدد 1.380.234 عبر الهاتف وعدد 2.266.735 عبر الانترنت كان نصيب الذكور منها عدد (1.283.741) والإناث (2.363.228).

وبينت الإحصائية ان عدد المسجلين خلال نفس الفترة دون موعد مراجعة اي (بدون اوراق) وفقا لجهة التخرج بلغ 211 الفا و834 فردا بلغ عدد الذكور منهم (73.256) والاناث (138.578) في حين بلغ عدد خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منهم (91.564) وعدد خريجي جامعة الكويت (47.415).