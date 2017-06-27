هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الاعلى للمرور د.بدر المطر القيادة السياسية وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع المواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وناشد المطر جموع المسافرين برا إلى توخي الحيطة والحذر، مشددا على ضرورة أخذ قسط من الراحة كل 4 ساعات، لضمان تجديد قدرة السائق على مواصلة الرحلة، وكذلك إراحة محرك السيارة مما يزيد من تحملها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والانتباه لدرجات حرارة المحرك، ونسبة المياه المبردة.
وطالب المطر المسافرين بضرورة فحص السيارة بشكل تام قبل السفر.