فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز 27% من مشروع أعمال المرحلة الثانية لتطوير الدائري الأول والذي يبدأ من منطقة دسمان وشارع عبدالله الاحمد وحتى الشويخ وكيفان، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع قطاع هندسة الطرق الرامية إلى تحقيق استراتيجيات الخطة التنموية والرغبة السامية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي يعد تطوير وتحديث شبكة الطرق من ركائزها الأساسية.

وشدد م.الحصان في تصريح صحافي على دعم ومساندة القيادة العليا في الوزارة وعلى رأسها الوزير م.عبدالرحمن المطوع لكل المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة، لاسيما مشاريع هندسة الطرق لارتباطها الوثيق بأغراض التنمية المنشودة في البلاد، مشيرا الى أن الأهداف الرئيسية للمشروع تطوير الدائري الأول تتلخص في تحقيق انسيابية في حركة المرور، كما انه سيشكل حلا للازدحام المروري في كثير من المناطق، خاصة أن طريق الدائري الأول من الطرق الداخلية المهمة والحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة خاصة أوقات الذروة، مبينا ان مشروع الدائري الأول في مراحله الـ 3 صمم ليستوعب اكثر من 2000 سيارة في الساعة الواحدة.