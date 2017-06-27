قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لعلاج سرطان الأطفال بهدف رسم البهجة والابتسامة على وجوه أطفال المستشفى في عيد الفطر.
ضم الوفد رئيس فرع العلاقات العامة المقدم مشعل فيصل يوسف، وركن أول مراسم وتشريفات المقدم أحمد إبراهيم حمزة.
وجال الوفد في غرف الأطفال المرضى وتواصلوا معهم ومع ذويهم وقدموا بعض الهدايا الرمزية لدعمهم معنويا والتخفيف من محنة المرض، سائلين المولى عز وجل ان يمن عليهم بالشفاء التام والعاجل.
تأتي الزيارة في إطار وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020، وما توليه من أهمية لتفعيل واجب المسؤولية الاجتماعية والتواصل مع المجتمع في مختلف الميادين.