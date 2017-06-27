التعامل مع الحرائق بحرفية انعكس ايجابياً على المواطنين والمقيمين

أشاد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بالأداء البطولي والمميز لرجال الإطفاء في تعاملهم مع حوادث الحرائق التي وقعت خلال شهر رمضان المبارك جاء ذلك وفق بيان صحافي للادارة مساء امس الاول خلال زيارة الفريق المكراد التفقدية على عدد من مراكز الإطفاء في أول أيام عيد الفطر المبارك بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حيث نقل إليهم تهنئة وتحيات وتقدير القيادة السياسية على عملهم البطولي والشجاع في تأمين الأرواح والممتلكات.

كما نقل المكراد تحيات وتقدير وتهنئة الوزير العبدالله وإشادته بالأداء المميز والراقي لرجال الإطفاء طوال الشهر الفضيل سواء من خلال تأمين دور العبادة ونشر الطمأنينة في نفوس المصلين أو من خلال التصدي للحرائق الكبرى بكل بسالة وشجاعة وهم صائمون مما انعكس إيجابا على المواطنين والمقيمين.

وتقدم المكراد إلى رجال الإطفاء بالشكر والتقدير على الجهود الكبيرة والتضحيات «التي هي سمة من سمات رجال الإطفاء» داعيا الباري تبارك وتعالى أن يعيد أمثال هذه المناسبات على وطننا الحبيب بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن جولة الفريق المكراد شملت مركز المدينة للاطفاء ومركز الإسناد والطوارئ ومركز مشرف للاطفاء ورافقه فيها كل من نائب المدير العام لـ «الإطفاء» لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ورئيس الإعلام الإلكتروني الملازم أول رضا السلمان.