أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي أن حملة «فزعة أمل» لاقت نجاحا واسعا في الاسبوع الأخير من شهر رمضان الفضيل وحققت إيرادات قيمتها تجاوزت الـ 300 ألف دينار في زمن مدته 12 ساعة في يوم 16 يونيو، حيث بدأت من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 1 فجرا، وقد كانت الحملة هي الحدث الابرز في هذه الفترة.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ناصر عبدالعزيز الزيد أن الحملة بدأت بفكرة حينما أطلقت نماء مشروع «رحلة الأمل» لعلاج مرضى السرطان والذي يهدف الى بث الأمل في نفوس المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج بحيث يسهم في تحقيق التكيف الاجتماعي لمريض السرطان وإزالة العوائق الاجتماعية والنفسية والمادية التي تواجه المريض ليبدأ رحلة الأمل والعلاج لتحقيق الشفاء بعون الله تعالى.

وبين الزيد أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية قامت بعمل لجنة مختصة لدراسة يترأسها رئيس مجلس الإدارة حسن الهنيدي وإدارة المستفيدين بالتعاون مع وزارة الصحة لاعتماد الحالات التي سيتم علاجها حيث يتم الآن علاج 4 حالات وتقدم 17 آخرين، مطالبة في الوقت ذاته الحالات التي لا تستطيع تحمل نفقات العلاج بالتقدم بالطلبات إلى إدارة نماء لدراسة الحالات وتقديم الجرعات اللازمة.



وأوضح الزيد أن الهدف من إطلاق هذه الحملة التي أطلقتها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، والتي تركز على تقديم الجرعات اللازمة لمرضى السرطان، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية بهدف التخفيف من آلامهم، مشيرا إلى أن بعض مرضى السرطان لا يتمكنون من الحصول على جميع جرعاتهم العلاجية بشكل منتظم لأنها تكلف مبالغ كبيرة ولا يستطيعون الحصول عليها، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.