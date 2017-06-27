حرصا من لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية على إيصال خيرات أهل الكويت لمستحقيها قام رئيس اللجنة فضيلة الشيخ عود الخميس بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الشقيقة وذلك لتوزيع الكسوة والعيدية على الأيتام الذين تكفلهم الجمعية.



وقال الخميس: بفضل الله وفي ليلة 27 من شهر رمضان المبارك تواجدنا في مخيمات اللاجئين لتقديم خيرات أهل الكويت بأنفسنا يدا بيد وحرصنا من خلال هذا النشاط على إدخال الفرح والسرور على نفوس هؤلاء الأيتام الذين يعيشون بين مرارة اليتم وقسوة هجر الأوطان قسرا.



وتابع الخميس: كما نحرص أن يرتدي أبناؤنا في هذه الأيام أجمل الثياب وأفضلها، إذ إن للأيتام حقا وواجبا علينا وهو أن نكرمهم ونقدم لهم مما أفاض الله جل وعلا به علينا، فرعاية الأيتام والاهتمام بهم ليست فضل منا بل هي واجب، فهذه الشريحة حثنا المولى سبحانه ورسوله الكريم على تقديم العون والدعم لها ليكونوا إضافة صالحة لجسد الأمة.



وحول مدى انعكاس المساعدات على المستفيدين، قال الخميس: هؤلاء الأيتام بفضل الله ثم بدعمكم ادخلنا عليهم السعادة والفرح وبدلنا حالهم من الحزن إلى الفرح، فجزى الله محسني ومحسنات الكويت الخير على دورهم الإنساني العالمي وبهذه الصنائع تدوم النعم.



للتواصل مع لجنة زكاة كيفان 66293044.