هنأ مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وأن يسود الأمن والأمان الإيمان سائر بلاد العالم أجمع.

وبين الدبوس أن لجنة زكاة الفحيحيل قامت بأنشطة مميزة خلال الشهر الفضيل منها مشروع ولائم إفطار الصائم وتهتم اللجنة بهذا المشروع كونه واحدا من أهم المشاريع الموسمية التي تحرص اللجنة على تنفيذها وتختار الأماكن التي تتواجد بها نسبة كبيرة من المستفيدين من المشروع وذلك لنحقق الأجر والثواب للمتبرع وكذلك يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة ونحرص على جودة الطعام وسلامته.

وتابع الدبوس: قبل العيد بيومين قمت بزيارة خيرية لمخيمات اللاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ والإشراف على جملة من المشاريع منها توزيع الكسوة والعيدية للأيتام الذين تكفلهم اللجنة والجمعية، حيث في هذه الأيام المباركة نلاحظ التسابق المحموم على التسوق وشراء ملابس العيد فهؤلاء الأطفال من شريحة الأيتام يحتاجون كذلك من يدخل السرور عليهم في هذه الأوقات المباركة وانطلاقا من دورنا الديني والإنساني والوظيفي نقوم بتنفيذ هذا المشروع ونوزع عليهم كوبونات بقيمة مالية معينة يشتري من خلالها الأيتام ما يناسبهم.



وكذلك شاركنا في توزيع ولائم إفطار الصائم الجماعي للأسر السورية علاوة على توزيع الكفالات للأيتام وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية 15 دينارا ونحرص على إيصالها لهم يدا بيد ونوثقها كذلك قمنا بتوزيع زكاة الفطر لمستحقيها.

وفي ختام تصريحه، اشاد الدبوس بتفاعل أهل الخير مع أنشطة ومشاريع اللجنة المتنوعة التي تنفذها داخل الكويت وخارجها، للتواصل مع لجنة زكاة الفحيحيل الاتصال على 90028343.