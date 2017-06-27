«الهلال الأحمر» والجمعيات الخيرية حرصت على دعم المحتاجين في الكويت

مع حلول عيد الفطر السعيد، أدخلت المساعدات الكويتية البهجة والفرحة على قلوب المحتاجين في شتى بقاع العالم وذلك انطلاقا من دورها الإنساني الرائد وجريا على عادتها في مثل هذه الأيام المباركة من كل عام.



ولا شك أن حاجة الناس على مختلف مشاربهم وأعمارهم في هذه الأيام إلى شراء الحاجات لاسيما الأطفال منهم تزداد ليعيشوا فرحة العيد التي تكتمل بإدخال السرور على قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم حيث يكون دور المساعدات الإنسانية في هذه الأوقات أشد ليتوج شهر الصيام بهذه الفرحة التي لا تأتي كل يوم.



وقد تنوعت المساعدات التي قدمتها الكويت خلال الأسبوع المنتهي الجمعة بين الغذائية والتعليمية والصحية والمالية والعينية والإيوائية وتركزت في العراق واليمن وسورية وفلسطين ولبنان والأردن وتنزانيا والبوسنة وفي الداخل الكويتي كذلك.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير في تصريح لـ «كونا» ان الجمعية قامت بتوزيع المساعدات الغذائية والتموينية وكسوة العيد على 5 آلاف أسرة محتاجة داخل الكويت.



وأضاف أنه خلال شهر رمضان المبارك تبنت الجمعية عدة حملات تبرع لدعم التعليم للأسر المحتاجة داخل الكويت وأفريقيا، إضافة إلى حملة التبرعات لمصلحة علاج المرضى اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والمرضى والجرحى من الشعب اليمني.



وفي لفتة انسانية طيبة، ذكر د.الساير أن الجمعية نظمت إفطارا جماعيا للسجناء وأسرهم بالتعاون مع «المؤسسات الإصلاحية» في وزارة الداخلية.



وأضاف أن الجمعية توزع هذا العام 80 ألف وجبة إفطار طوال أيام شهر الصيام، كما تم توزيع 2750 وجبة إفطار يوميا على نازحين سوريين في مناطق متفرقة في لبنان وعلى لاجئين فلسطينيين، إضافة الى أسر لبنانية محتاجة في مدينة طرابلس شمال لبنان.



وبين د.الساير أن الجمعية نظمت أيضا في البوسنة إفطار الصائم لثلاثة آلاف أسرة، إضافة إلى دعم تنزانيا من خلال تقديم ألف سلة تحتوي على معدات طبية.



وذكر أن الجمعية واصلت جهودها الإنسانية في فلسطين ونظمت إفطار الصائم في قطاع غزة والضفة الغربية في بيت لحم من خلال توزيع أربعة آلاف وجبة غذائية على الفقراء والمحتاجين، إضافة إلى شراء المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية وتوزيعها على الأسر المحتاجة.



وقال إن الجمعية ساهمت في تقديم 250 سلة غذائية لمنتسبي نادي الصم في الأردن، مشيرا إلى أن مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تحرص الجمعية على تأديتها بأكمل وجه.



وأفاد د.الساير بأن الجمعية استمرت في دعم الأشقاء في العراق من خلال حملة «الكويت إلى جانبكم» في إقليم كردستان والبصرة وبغداد من خلال توزيع المواد الغذائية ومتابعة مشاريع الجمعية في افتتاح المدارس والمراكز الصحية ودعم المستشفيات لعلاج مرضى العيون وتركيب الأطراف الصناعية.



وقال انه خلال شهر رمضان قدمت الجمعية مساعدات إغاثية متنوعة لـ 5000 شخص موزعين على ثلاث محافظات على الحدود الطاجيكية ـ الأفغانية التي تضررت جراء الفيضانات أخيرا.



وباشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوم الاثنين الماضي تنفيذ حملة إغاثية وإنسانية شاملة لنازحي مدينة الموصل تستمر أسبوعا يجري خلالها توزيع 150 طنا على الأقل من المواد الغذائية.



وقال منسق ادارة الكوارث والطوارئ بالجمعية محمد العنزي لـ «كونا» ان الجمعية وضعت خطة اغاثية يستفيد منها نحو 40 ألف شخص من اهالي الموصل النازحين يتم خلالها توزيع سلات غذائية وقسائم شرائية عليهم في مدن إقليم كردستان العراق، اضافة الى الاحياء المحررة من الموصل.



وبين انه تم خلال الحملة توزيع 5 آلاف سلة غذائية على النازحين من الموصل والمقيمين في المخيمات، اضافة الى النازحين داخل الاحياء المحررة من مدينة الموصل بساحليها الأيسر والأيمن بحيث تكفي كل عائلة لمدة شهر.



بدوره، قال القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» ان المساعدات الانسانية المقدمة من قبل الكويت للشعب العراقي تأتي تلبية للمبادرة الإنسانية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لتخفيف معاناة الشعب العراقي.



ولا يقتصر دور المساعدات الكويتية على الجانب المادي فقط بل يتعداه إلى الجوانب النفسية لدى المحتاجين والمعوزين والتي تجلت في زيارة قام بها وفد من القنصلية الكويتية العامة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى دار العجزة والمسنين في مدينة البصرة العراقية من اجل تقديم الدعم اللازم لهم.



وقال قنصل عام الكويت في البصرة يوسف الصباغ في بيان ان هذه الزيارة جاءت شعورا بالمسؤولية ولتفقد احوال المسنين والعجزة وتوفير جزء من احتياجاتهم المعنوية والمادية.



وفي صنعاء دشنت حملة «الكويت الى جانبكم» مشروع توزيع 4000 سلة غذائية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة كما تم توزيع 4750 سلة غذائية ضمن المرحلة الثالثة من الحملة التي استهدفت أسر ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقرا والنازحين من السكان اضافة إلى تدشين مشروع توزيع 6209 سلات غذائية في محافظة صعدة.



وفي إطار حملة «الكويت إلى جانبكم» كذلك، قدم صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب اليمن أجهزة ومعدات مصنعي اوكسجين وكذا أربع وحدات تعقيم مركزية خاصة بالمستشفيات في عدد من محافظات اليمن.



من جانبه، اعلن الرئيس الدوري للهيئة اليمنية ـ الكويتية للإغاثة الشيخ أبو إسماعيل القرشي تدشين هذه القافلة من المساعدات لقطاع الخدمات الصحية انطلاقا من العاصمة عدن لجميع المناطق والمحافظات المحررة.



وأوضح ان مصنعي الأوكسجين اللذين تبلغ قيمتهما مليون دولار سيغطيان ما لا يقل عن عشر محافظات بطاقة إنتاجية لكل مصنع 200 الى 300 أسطوانة اوكسجين في اليوم وكذلك أربع وحدات تعقيم مركزية سيستفيد منها العديد من المستشفيات والمرافق الصحية في محافظة عدن.



كما سلمت حملة «الكويت الى جانبكم» المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن وفرعها بالمكلا مولدين كهربائيين هدية من الكويت تبلغ تكلفتهما 152 ألف دولار.



وتسلم وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع ـ المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي د.محمد باسليم المولد الخاص بمطابع عدن بقوة 560 كيلوواط فيما تم قبل أيام تسليم فرع المكلا المولد الثاني بقدرة 360 كيلوواط.

المفوضية السامية للأمم المتحدة: الكويت أسهمت في إنقاذ ملايين اللاجئين حول العالم

قالت رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت د.حنان حمدان ان جهود الكويت بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد أسهمت في إنقاذ ملايين اللاجئين حول العالم.

وأضافت حمدان في لقاء مع «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للاجئ الذي صادف الثلاثاء الماضي أن الكويت بقيادة صاحبا السمو الأمير قامت على مدار هذه السنوات بجهود جبارة لإنقاذ الملايين عبر حشد الدعم الدولي وإقامة المؤتمرات الدولية وإنشاء آليات تهدف إلى حث الدول وكبار المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت أن الكويت قدمت حتى عام 2016 مساهمة قدرها 360 مليون دولار للمفوضية لأزمة كل من سورية والعراق، مشيرة إلى أنه في عام 2015 حلت الكويت بالمرتبة الثانية في قيمة التبرعات للازمة السورية بمؤتمر المانحين الثالث إذ تعهدت بـ 500 مليون دولار.

وذكرت «أن الكويت هي سادس أكبر مانح للمفوضية» على الصعيد العالمي فيما استمر التعاون والشراكة الاستراتيجية خلال العام الحالي حيث وقعت المفوضية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في شمال العراق.