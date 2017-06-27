فرج ناصر

يعيش سوق السمك حالة من الانتعاش وذلك بعد الركود والفتور الذي أصابه خلال الشهرين الماضيين نتيجة ظاهرة النفوق الأخيرة، ففي ثاني ايام عيد الفطر شهد السوق حضورا من المواطنين والمقيمين يبشر بالخير مقارنة بالأشهر الماضية.



و كان من الملاحظ ان الزبيدي هو النوع الوحيد الذي كان غائبا في سوق السمك وذلك بسبب منع صيده خلال هذه الفترة على ان يعود للتواجد في السوق خلال يوليو واغسطس المقبلين وذلك بسبب منعه من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الزبيدي الايراني والذي يعتبر مقاربا نوعا ما للزبيدي الكويتي كان له تواجد في سوق السمك وبشكل كبير وتراوحت أسعاره للكيلو 7 دنانير للنوع الكبير و6 دنانير للنوع الوسط و5500 للنوع الصغير «الأنباء» رصدت حالة سوق السمك واسعار الأسماك التي كان يغص بها هذا السوق والبداية كانت مع البائع منور الذي قال بان لديه عددا معينا من الأسماك وهو الزبيدي الايراني والبياح الكويتي.



من جانبه، قال البائع محمد السعيد ان السبايس التركي والبلطي المصري والنقرور الكويتي والهامور والقبقب والسبرين هذه الأنواع متوافرة بكثرة.



بدوره، قال البائع إسلام ان الربيان السعودي له تواجد ويبلغ الكيلو الواحد للربيان السعودي 3500 دنانير ونصف الدينار. وكشف مسؤول في سوق السمك عن ان الأسبوع المقبل سيكون لسوق السمك وضعا اخر وسيكون الإقبال عليه من رواده بشكل كبير.



واضاف ان المسؤولين بسوق الأسماك يراقبون اسعار الأسماك وكذلك صلاحية الأسماك من خلال التفتيش والرقابة اليومية للسوق من قبل عدة جهات.

قائمة بأسعار الأسماك

الزبيدي الايراني الكيلو للنوع الكبير 7 دنانير

الزبيدي الايراني الكيلو الوسط 6 دنانير

الزبيدي الايراني الكيلو للنوع الصغير ٥٫٥ دنانير.

البياح الكويتي الكيلو 2 دينار

البياح الكويتي الوسط ١٫٥ دينار

سبايس التركي الكيلو الكبير ٤٫٥ دنانير.

البلطي المصري الكيلو ١٫٢٥٠ دينار.

الشعم الكيلو 4 دنانير .

النويبي الكيلو 5 دنانير.

النقرور الكيلو 5 دنانير

الهامور الكيلو ٦٫٥ دنانير.

القبقب الكيلو ١٫٥ دينار.

سبرين التركي الكيلو ٢٫٥ دنانير.

الربيان السعودي ٣٫٥ دنانير.

الشعم بالكود 45 دينارا.

الحمام الكود 10 دنانير.

الشعري الكود 25 دينارا

عندق الكود 26 دينارا.