التنبيه على المقاولين للالتزام بقواعد السلامة وفق شروط التعاقد

دارين العلي

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق انه وجميع قياديي الوزارة على استعداد دائم للتعامل مع كل الشكاوى التي تصل إليهم في أي شأن يخص مجال عملهم.



وقال المرزوق في تصريح لـ «الأنباء» في معرض استيضاح ما رصده ناشطو الخط الاخضر أمس لأحد المشاريع الكهربائية في منطقة صبحان التي لم يراع فيها المقاول معايير الامن والسلامة، انه على تواصل دائم مع الجماعة بخصوص أي ملاحظات تخص وزارتي الكهرباء والنفط، لافتا الى أنه في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة يتم تعميمها على الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الوزارة كل في مجال عمله لحل وتلافي هذه الملاحظات لما فيه الصالح العام.



واكد انه سيتم توجيه القطاع المسؤول في الوزارة لتلافي هذه الاخطاء والتنبيه على المقاولين للالتزام بقواعد السلامة وفق شروط التعاقد.



ولفت الى أنه غالبا ما يتم توضيح الامور في حال ورود ملاحظات فيها بعض الالتباس لأسباب فنية أو تشغيلية.



من جانبه أعلن رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية الناشط خالد الهاجري أن وزارة الكهرباء استجابت سريعاً لما كشفه ناشطو الجماعة وقامت بتطويق المشروع بحواجز الحماية لوقاية الأفراد من السقوط في حفرة المشروع العميقةموجها شكرا خاصا لكل من:- وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع- وزير الكهرباءوالماء م.عصام المرزوق- وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم- وكيل وزارة الكهرباء م.محمد بوشهري- الوكيل المساعد بوزارة الأشغال م.احمد الحصان- الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء م.حمود الروضان- وجميع فرق الطوارئ والصيانة في وزارتي الكهرباء والماء والأشغالوكانت جماعة «الخط الأخضر» قد نشرت مقطع فيديو صباح أمس على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبا وزير الاشغال م.عبدالرحمن المطوع بالتعامل مع احد المشاريع في منطقة صبحان والتي لم يراع فيها المقاول معايير الامن والسلامة إذ توجد فيها حفر عميقة غير مسيجة ما يعرض سلامة المارة لخطر السقوط.



وتفاعل مع البلاغ وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع الطرق م.أحمد الحصان أن الوزارة ليست لها علاقة بالمشروع الذي يتبع وزارة الكهرباء، فيما لفت الهاجري في رسالة أخرى الى أن الوزير المرزوق تفاعل سريعا مع البلاغ مؤكدا انه يتابع الموضوع شخصيا.

«البيئة» تُحذر مرتادي الشواطئ من الكائنات النافقة

شددت الهيئة العامة للبيئة أمس على المواطنين والمقيمين من مرتادي الشواطئ بضرورة عدم لمس أي مخلوقات بحرية نافقة موجودة على الشواطئ وذلك حرصا على سلامتهم.

وأرفقت الهيئة تحذيرها بفيديو نشرته على وسائل التواصل ووزعته على وسائل الاعلام تظهر فيه كميات من الأسماك النافقة المرمية على الشاطئ والتي تهدد السلامة العامة في حال عدم التعامل معها والعبث بها من الجمهور.

مصادر في الهيئة أبلغت «الأنباء» أن هذه الكميات من الأسماك النافقة محدودة جدا ورصدت عند شواطئ الصليبخات وتم التعامل معها من قبل الهيئة بجمع العينات وتحليلها، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لرصد كل ما يتصل بالبيئة سواء البرية أو البحرية أو جودة الهواء بهدف الوصول إلى بيئة أفضل والحفاظ على الصحة العامة.