مريم بندق

علمت «الأنباء» أن معاشا كاملا سيصرف للقياديين الذين يقرر مجلس الخدمة المدنية إحالتهم الى التقاعد.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القياديين الذين لم تنته مددهم القانونية وقدم طلب من الوزير المختص بإحالتهم للتقاعد يستحقون المعاش كاملا.

هذا، ويعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا بعد العطلة يبت فيه الهياكل التنظيمية المكدسة أمامه والتي بلغت حتى الآن 9 هياكل.

وكشفت المصادر ان عدم البت في بعض هذه الهياكل يتسبب في تراكم المخالفات الواردة من الجهات الرقابية.

من جهتها، بررت جامعة الكويت المخالفات الواردة في تقرير المراقبين الماليين بأنها في انتظار اعتماد هيكلها التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.

ومن اهم الهياكل التنظيمية الموجودة على طاولة الخدمة المدنية:

٭ الهيكل التنظيمي للجامعة.

٭ الهيكل التنظيمي لإدارة الغذاء والتغذية.

٭ الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك.

٭ الهيكل الاداري لعدد من قطاعات وزارة الداخلية لاسيما قطاع المرور.

٭ النظام المالي والوظيفي لبيت الزكاة.

٭ الهيكل التنظيمي للصيادلة.

ومن الهياكل التنظيمية الجديدة:

٭ الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب بعد دمج الهيئة العامة للشباب.

٭ الهيكل التنظيمي للقوى العاملة بعد دمج جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة.

٭ الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للنقل البري سواء بالتعديل او الالغاء.