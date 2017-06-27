عبدالكريم العبدالله

أكد ديوان الخدمة المدنية عدم أحقية «الأطباء الكويتيين» في الحصول على بدلات «الخطر ـ العدوى ـ التلوث ـ الضوضاء» الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2012.

وأشار ديوان الخدمة المدنية في خطاب موجه لوزارة الصحة ـ تنفرد بنشره «الأنباء» ـ الى أن سبب عدم أحقية الأطباء الكويتيين في الحصول على بدلات «العدوى ـ الخطر ـ التلوث- الضوضاء» يعود الى كونهم معينين على الكادر الخاص. وجاء رفض ديوان الخدمة المدنية في اجتماع عقد لبحث طلب وزارة الصحة إقرار بدلات «العدوى ـ الخطر ـ التلوث ـ الضوضاء» لـ «الأطباء الكويتيين» أسوة بالأطباء الوافدين الذين يحصلون عليه، فضلا عن المهن الأخرى.