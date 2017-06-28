نتمنى أن يعم السلام والأمن والاستقرار كل دول العالم

نحمد الله على نعمه وتوفيقه للمملكة في الالتزام بشريعته وخدمة زوار بيته الحرام أسامة دياب

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز اول ايام عيد الفطر المبارك مأدبة غداء في ديوانية السفارة احتفاء بالعيد، وحضر المأدبة أعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين بالكويت وعدد من السفراء المعتمدين، وعدد من الشخصيات ورجالات المجتمع والإعلام الكويتي.

وتبادل الحضور خلال حفل الغداء التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنين للمملكة العربية السعودية مزيدا من التطور والنمو في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كما أشادوا بنجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وأثنوا على ما قامت به أجهزة الأمن السعودية من جهود في حفظ أمن وسلامة المعتمرين وقيامها بإفشال المخططات الإرهابية الهادفة إلى إلحاق الأذى بضيوف الرحمن.

ومن جهته، قال السفير د.عبدالعزيز الفايز: اننا نحمد الله انه مكننا من صيام شهر رمضان، وان اوصلنا الى عيد الفطر السعيد، متوجها بالتهنئة بحلول العيد الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان والى الاسرة المالكة والشعب السعودي، وكذلك اتوجه بالتهنئة الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق.

واضاف الفايز - في تصريحات للصحافيين - ان هذه مناسبة سعيدة نحتفل فيها جميعا في ظروف تمر بها الامتان العربية والاسلامية، وندعو الله ان تكون الاعياد القادمة اعياد سعادة وان يديم علينا جميعا في اوطاننا نعمة الامن والاستقرار وان يكفينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، متمنيا ان يعم السلام والامن والاستقرار كل دول العالم ونحمد الله على نعمه وتوفيقنا في المملكة على الالتزام بشريعته وبخدمة زوار بيت الله الحرام.

ولفت الفايز الى ان موسم العمرة هذا العام كان ناجحا وفاقت فيه اعداد المعتمرين ما هو مسجل في السنوات السابقة وهذا نتيجة للجهود التي تبذلها المملكة لتسهيل امور المعتمرين، ونحمد الله الذي وفقنا في خدمة المعتمرين ونرجو الله ان يوفقنا في موسم الحج القادم.

وردا على سؤال عن استعدادات المملكة لموسم الحج، بين ان استعدادات المملكة لموسم الحج تبدأ كل عام بعد انتهاء موسم الحج السابق، حيث تتم مراجعة ما تم انجازه والتعامل مع الملاحظات في حال وجودها، مشيرا إلى وجود خط تصاعدي في نجاح موسم الحج كل عام عن العام الذي سبقه، مضيفا ان السفارة السعودية لدى البلاد ملزمة بحصة معينة للكويت الشقيقة ويرجع توزيع هذه الحصة الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بين الحجاج الكويتيين وغير الكويتيين، موضحا أن دور السفارة الرئيسي هو اصدار تأشيرات الحج لغير الكويتيين، مبينا ان السفارة قامت في الاعوام الماضية بتسهيل وتيسير امور الحصول على هذه التأشيرات طبقا للقوائم التي تردها من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومن الحملات المرخص لها.

وردا على سؤال حول وجود أي نية لزيادة حصة الكويت من الحجاج، قال ان مثل هذه الأمور تتم مناقشتها بين وزارة الحج في المملكة ووزارة الاوقاف وهناك تفاهم دائم ومستمر بينهما.