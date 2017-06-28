هنأ مدير عام لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أهل الكويت خاصة وعموم المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، مثمنا جهود وتعاون أهل الخير مع الأنشطة والمشاريع المباركة التي طرحتها اللجنة خلال الشهر الفضيل من بناء مساجد وحفر آبار وكفالة أيتام ودعم طالب العلم ومساعدة الأسر الفقيرة والمساهمة في تشييد المدارس التعليمية وغيرها من أوجه الخير المتنوعة.

وقال الكندري: ان عطاء أهل الكويت الإنساني والخيري يشهد له التاريخ، فهو متجذر في نفوسهم منذ القدم، ولنا كمسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم العظة والعبرة. وكوني أعمل في حقل العمل الخيري والإنساني منذ فترة طويلة أقول لقد ساهمت الكويت بفضل الله الكويت عبر جمعياتها الخيرية ولجانها ومؤسساتها ورجالات الخير والمحسنين في إسعاد الملايين حول العالم كل يجود بما تيسر له، وهذا يعكس خيرية أهل الكويت وحبهم للعمل الإنساني والخيري.

وأضاف أننا نقوم في لجنة زكاة العثمان بتوزيع مساعدات شهرية وأخرى مقطوعة للأسر الفقيرة والمتعففة، وفي حالة الكوارث نقدم مساعدات عاجلة، ونوفر المواد التموينية للمحتاجين، وكذلك نحرص على إيصال الكفالات للأيتام في موعدها المحدد ونكرس الجهود لتعليم هؤلاء الأيتام رعايتهم، آملين أن يكونوا إضافة صالحة لجسد الأمة. وللتواصل ودعم لجنة زكاة العثمان الاتصال على 99388878.