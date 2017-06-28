تقدم مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج بتهنئة أهل الكويت وعموم المسلمين بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الإنجازات المميزة التي حققتها اللجنة خلال الشهر الفضيل عكست تعاون أهل الكويت جميعا ومحبي الدعوة من مختلف الجاليات مع رسالة اللجنة ودعوتها لتعريف الطرف الآخر بالإسلام.

وأعلن الدعيج إشهار إسلام 715 مهتديا ومهتدية خلال شهر رمضان المبارك من شتى الجنسيات والجاليات الوافدة ضيوف الكويت، معتبرا أن العبء الأكبر والأصعب يأتي عقب مرحلة نطق الشهادتين، حيث نحرص على تعليم المهتدين الطهارة والوضوء والصلاة وأركان الإسلام والإيمان وما يجب عليهم فعله كمسلمين، وبفضل الله نبذل جهودا حثيثة على شتى الأصعدة التربوية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية. وقال إن من إنجازات الشهر الفضيل توزيع 68293 وجبة إفطار صائم في شتى أفرع اللجنة المنتشرة من الجهراء إلى الوفرة.

وأضاف ان اللجنة قامت بتوزيع 3049 حقيبة هداية بشتى اللغات، متقدما بشكر أهل الكويت وكل من شارك اللجنة في عملها ودعمها. وللتواصل مع لجنة التعريف بالإسلام الاتصال على 22444117.