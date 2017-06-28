قام مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بجولة ميدانية لمنفذ السالمي الجمركي ثاني أيام عيد الفطر السعيد للاطلاع على سير العمل وتهنئة اخوانه وابنائه رجال الجمارك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وكان برفقته مدير ادارة الجمرك البري مشعان السعيدي وكان في استقباله لدى وصوله مراقب مركز السالمي ماطر الضفيري وكل المسؤولين بالمركز والموظفين.

كما قام بعد ذلك المدير العام بزيارة مركز النويصيب الجمركي للاطلاع على سير العمل وتهنئة اخوانة وابنائه رجال جمارك النويصيب، وكان يرافقه مدير الجمرك البري مشعان السعيدي وايضا كان باستقباله مراقب المركز محمد عبدالرحمن وباقي مسؤولي المركز والموظفين.

ونقل المستشار الجلاوي الى اخوانه منتسبي الجمارك تحيات وتهاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم.

وأعرب عن سعادته لما شاهده من تواجد وجهوزية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في هذه المراكز، مثمنا دور وجهود رجال الجمارك في مواجهة المهربين وتجار الممنوعات وباعتبارهم خط الدفاع الأول عن الكويت.