أكد سفيرنا لدى تنزانيا السفير جاسم الناجم أن كفالة الأيتام وتوفير الرعاية الكريمة لهم ركيزة أساسية من ركائز العمل الخيري.

وأوضح أن الحفل الذي أقامته السفارة واختتمت به نشاطها خلال شهر رمضان لتكريم الأيتام وتشجيعهم على الاختلاط مع طلبة المـدارس ومنافستهــم في ابراز الأنشطة التي يتميزون بها من حفظ للقرآن الكريم وتلاوته وإلقاء القصائد والأناشيد جاء معبرا عن مساعي الكويت الدائمة في تشجيع العمل الخيري خاصة أن حفل السنة تميز بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم رئيس جمهورية تنزانيا السابق علي حسن مويني الذي شكر الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات بشكل عام وعلى رعايتها للأيتام بشكل خاص اضافة الى الجهود التي تبذلها جمعياتها الخيرية في هذا المجال..

وأضاف الناجم أن الحفل الذي أقيم في مدرسة التذكير القرآنية في منطقة امبغالا وسط مدينة دار السلام تضمن فقرات منوعة شارك فيها عدد كبير من الأيتام من مراكز مختلفة لاقت مشاركاتهم استحسان الحضور.