رفع رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت محمد العجمي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وجميع أبناء الشعب الكويتي وعمال شركة ايكويت والمقيمين على ارض وطننا الحبيب بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال العجمي في تصريح صحافي إن جهود صاحب السمو الأمير في رأب الصدع الخليجي تجعلنا جميعا كمواطنين كويتيين نشعر بالفخر بقيادتنا الحكيمة التي يشهد لها العالم أجمع بالحكمة والرؤية السديدة ولهذا كان اختيار سموه - حفظه الله - قائدا للإنسانية لما تقدمه الكويت بقيادته الحكيمة من خير وعطاء إنساني لامحدود لجميع دول العالم ومساهمات سموه في حل أي خلافات برؤية ثاقبة وحكمة بالغة.

وهنأ العجمي بمناسبة عيد الفطر جموع عمال شركة ايكويت، مؤكدا ان النقابة لن تدخر جهدا في حل جميع المطالب العادلة وخاصة إعطاء العنصر الكويتي في الشركة الأولوية في التوظيف والتدرج في المناصب وفق الكفاءات والخبرات المتعددة التي يمتلكها ابناء الكويت، داعيا الله أن يديم على وطننا الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.