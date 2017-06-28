قام قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب بجولة على مواقع الحراسات الخارجية لمعايدة المنتسبين من قوة الواجب التي تتولى حماية وتأمين المواقع والمنشآت الحيوية في البلاد.

ونقل القادة إلى المنتسبين تهاني وتبريكات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم عبدالرزاق الرفاعي بمناسبة عيد الفطر السعيد، معربين عن اعتزاز وتقدير قيادة الحرس الوطني بالدور الذي يؤدونه في تأمين المواقع الحيوية.

وشددوا على ضرورة اليقظة والانتباه والتزام أقصى درجات الضبط والربط العسكري كل في موقعه، متمنين لهم التوفيق في أداء واجباتهم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.