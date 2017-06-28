أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح عمق العلاقات الكويتية - البحرينية، واصفا إياها بأنها «تتميز بطبيعة خاصة ومحصنة من أي شوائب».

وبعد حضوره صلاة العيد مع كبار الأسرة المالكة البحرينية تقدمهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنأ السفير الكويتي مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر السعيد ونقل لعاهل البحرين التهاني والتبريكات من القيادة السياسية في الكويت وشعبها.

وأضاف الشيخ عزام أن «الكويت والبحرين يجمعهما النسيج الاجتماعي الواحد على جميع المستويات من تاريخ ومصير مشترك وروابط ووشائج القربى»، وأكد في السياق نفسه أن ما يجمع دول مجلس التعاون أكبر وأعمق من أي خلاف، كما أن الإرث الكبير الذي يجمعهم كفيل بعودة الوئام بين الأشقاء.